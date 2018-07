Sirius Real Estate investiert in Umbau für Münchener Berufsschule

Die Sirius Real Estate Ltd. hat eine 4.765,80 m² große Halle im Sirius Business Park München-Neuaubing in der Brunhamstraße 21 komplett umgebaut. Insgesamt hat sie ca. 1,45 Millionen Euro in den Umbau für die Städtische Berufsschule für Bau- und Kunsthandwerk investiert.

Die Landeshauptstadt München als Mieterin beteiligt sich an den Kosten, indem sie einen Teil über die Miete rückführt und daneben einen weiteren Anteil an den Baukosten im Rahmen eines Baukostenzuschusses übernimmt. Ab August 2018 zieht die Berufsschule für fünf Jahre in den Gewerbepark ein, da ihr Bestandsgebäude in der Innenstadt Münchens saniert wird.



Die Sirius Real Estate konnte nach mehreren Monaten Verhandlung den Vertrag zum Abschluss bringen. Der erforderliche Umbau wird nun realisiert. Das Konzept beruht auf Workboxen, das heißt auf einzelnen Räumen mit Werkstätten für unterschiedliche Gewerke, wie zum Beispiel für Maurer, Schreiner oder Maler.