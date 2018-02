Sirius Real Estate investiert 100 Millionen Euro in 2017

Im Kalenderjahr 2017 hat die Sirius Real Estate Limited zehn neue Gewerbeimmobilien von neun verschiedenen Verkäufern erworben. Mit einem Ankaufsvolumen von rund 100 Millionen Euro verzeichnet Sirius das erfolgreichste Jahr seit 2009.

Die zehn neuen Liegenschaften befinden sich vorrangig in den Metropolregionen Frankfurt am Main und München sowie in Nordrhein-Westfalen. Nach elf Jahren ihrer Existenz konnte die Sirius Real Estate im Dezember letzten Jahres schließlich auch in Hamburg eine Büroimmobilie in ihr Portfolio aufnehmen.

Mit einer Gesamtmietfläche von rund 114.000 m² und einem Leerstand von 52 % weisen die Immobilien ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial auf. Seit dem Beginn des Wachstumsprogramms im Dezember 2014 investierte Sirius Real Estate mehr als 300 Millionen Euro im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt.



In 2018 wird dieser erfolgreiche Kurs beibehalten. Aktuell befinden sich bereits weitere Liegenschaften in der Kaufvertragsabwicklung.