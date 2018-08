Sirius Real Estate erwirbt Business Park bei Frankfurt

Max-Planck-Straße 36

Die Sirius Real Estate Ltd. hat zum 1. August 2018 einen Gewerbepark in Friedrichsdorf erworben, dessen Grundstück rund 18.000 m² umfasst. Der nahezu voll vermietete Gebäudekomplex befindet sich direkt an der A5 in der Max-Planck-Straße 36.

Die Liegenschaft verfügt über insgesamt ca. 17.300 m² Büro-, Lager- und Produktionsflächen, welche sich durch ihre hohen Drittverwendungsmöglichkeiten auszeichnen. Sie verteilen sich auf 7.950 m² Büro, 7.279 m² Logistik/Produktion, 370 m² Wohnen und 822 m² sonstige Flächen. Die jährlichen Mieteinnahmen des Gewerbeparks in Friedrichsdorf betragen derzeit rund 1.36 Mio. Euro und die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge liegt bei etwa zweieinhalb Jahren. Zu den Hauptmietern zählen die Axicorp GmbH aus der Pharmabranche und das HiFi-Unternehmen Bose GmbH.