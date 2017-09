Sirius kauft Thor 2-Portfolio von Orion Capital

Waterway Investments haben exklusiv im Auftrag einer Tochtergesellschaft des Orion European Real Estate Fund IV CV ein ValueAdd-Büroimmobilienportfolio an Sirius Real Estate veräußert. Der Fonds wird von Orion Capital Managers gesponsert. Das „Thor 2“-Portfolio umfasst zwei Gewerbeimmobilien mit rund 26.254 m² vermietbarer Fläche in den Metropolregionen Düsseldorf und Frankfurt.

Der Bürokomplex “Point N” befindet sich in Neuss und verfügt über eine vermietbare Fläche von 18.258 m² verteilt auf zwei Gebäude. Der Leerstand beträgt derzeit 61,7%. Der Kaufpreis betrug laut Sirius 16,1 Millionen Euro. Die zweite Büroimmobilie mit einer vermietbaren Fläche von 7.996 m² und einem Leerstand von 58,7% befindet sich in Neu-Isenburg. Der Kaufpreis der Immobilie lag bei 9,1 Millionen Euro.



Parallel zum Ankauf in Düsseldorf und Neu-Isenburg gab Sirus zudem den Verkauf einer Büroimmobilie in Kiel für 7 Mio. Euro bekannt, was einer Nettoanfangsrendite von 7.4% entspricht.