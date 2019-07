Sirius kauft für 44,5 Mio. Euro in Alzenau

Sirius Real Estate hat von der RWE eine Industriefläche in Alzenau nahe Frankfurt erworben. Mit einem Transaktionsvolumen von 44,5 Mio. Euro ist dies die größte Einzeltransaktion seit Bekanntgabe des gegründeten JV mit AXA Investment Managers (IM) [AXA IM und Sirius gründen Joint Venture Titanium]. Neben dem Deal in Hessen, erweiterte der Investor seinen Bestand im Ruhrgebiet und kaufte an den bereits im März erworbenen Business Park Bochum auf dem angrenzenden Areal eine Büroimmobilie von Häusser-Bau.

Im hessischen Alzenau hat das JV den Alzenau Business Park für 44,5 Mio. Euro erworben, was einer Anfangsrendite (EPRA) von 7.9% entspricht. Verkäufer der Liegenschaft sind die RWE Generation SE und GfV Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH, die durch Innogy SE vertreten wurde. Der Business Park umfasst auf einem 197.000 m² großen Grundstück elf Gebäude, die zwischen 1985 und 2002 errichtet wurden. Sie umfassen eine vermietbare Fläche von ca. 60.000 m², wovon rund 47% auf Lager- bzw. Produktionsfläche, rund 47% auf Bürofläche und rund 6% auf sonstige Flächen entfallen. Zum Objekt gehören zudem 1.063 Stellplätze.



Das Gebäude ist aktuell zu 93,5% an 16 Mieter vermietet. Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf 4,1 Mio. Euro. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge liegt bei 3,5 Jahren (WALT). Zu den Mietern gehören Applied Materials, die Bühler Alzenau GmbH und die Nukem Technologies GmbH. Zudem ist ein 8.200 m² großes Grundstück bis 2048 an Aldi vermietet, was eine jährliche Miete von 101.000 Euro einspielt.



Im Ruhrgebiet hat Sirius ein vollvermietetes Bürogebäude von der Häusser-Bau GmbH für 6,7 Mio. Euro erworben, was einer Anfangsrendite (EPRA) von 5,5% entspricht. Die Immobilie liegt auf dem benachbarten Grundstück des bereits im März erworbenen Gewerbeparks im Stadtteil Riemke [wir berichteten]. Das Closing wird für September erwartet.



Die in 1970 errichtete Büroimmobilie umfasst eine vermietbare Fläche von 4.200 m², wovon rund 81% auf Büro-, 15% auf Lager- und 4% auf Sonstige Flächen entfallen. Außerdem gehören 71 Stellplätze auf dem ca. 3.300 m² großen Grundstück dazu. Die jährlichen Mieteinnahmen liegen bei rund 428.000 Euro. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge beträgt lediglich noch 2,2 Jahre. Mieter ist der Automobilzulieferer ThyssenKrupp Bilstein, der im März 2016 das gesamte Objekt angemietet hatte [wir berichteten].