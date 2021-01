Sirius kauft drei Businessparks für insgesamt 26 Mio. Euro

Sirius Real Estate vermeldet den Abschluss von drei Transaktionen, die sich auf insgesamt 26 Mio. Euro summieren (einschließlich Erwerbskosten). Dazu gehören die kürzlich bekanntgegebenen Ankäufe in Norderstedt in der Metropolregion Hamburg für 9,1 Mio. Euro [wir berichteten] sowie in Nürnberg für 13,7 Mio. Euro [wir berichteten]. Neu hinzu kommt eine Immobilie in Mannheim, die sich in direkter Nachbarschaft zum bereits bestehenden Business Park im Gewerbegebiet Mannheim-Käfertal befindet und für 3,2 Mio. Euro erworben wurde.

.

Die Immobilie befindet sich in der Weinheimer Straße 68 und gehörte ursprünglich zum Sirius Business Park Mannheim-Käfertal in der Weinheimer Straße 62-64, den Sirius im Oktober 2018 erworben hatte [wir berichteten] und dem die Immobilie nun wieder angeschlossen wird. Die EPRA-Nettoanfangsrendite des Neuerwerbs liegt bei 6,6 %. Das Objekt umfasst rund 3.000 m² Büro- und Lagerflächen, die derzeit zu 93 % an sieben Mieter zu einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 6,93 Euro vermietet sind. Die Bruttomieteinnahmen belaufen sich auf 235.226 Euro pro Jahr.