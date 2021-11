Sirius investiert rund 45 Mio. Euro in Frankfurt, Essen und Erfurt

Sirius Real Estate hat in separaten Transaktionen ein Bürogebäude in Frankfurt sowie zwei Business Parks in Erfurt und Essen für insgesamt rund 45 Mio. Euro erworben. Mit diesen Investitionen erweitert das Unternehmen sein 1,5 Mio. m² umfassendes Portfolio um weitere 44.000 m² Büro- und Logitikfläche.

.

Bei dem Ankauf in Frankfurt handelt es sich um die bereits dritte Investition in der Mainmetropole. Das erworbene Multi-Tenant-Bürogebäude mit rund 10.000 m² Mietfläche wurde für 21,2 Mio. Euro angekauft und erbringt jährlich 598.000 Euro. Die Vermietungsquote im Objekt liegt bei 54 % bei einer WALT von 2,9 Jahren. Die durchschnittliche Miete beträgt 11,02 Euro/m².



In Essen hat Sirius nach einem Ankauf im Mai bereits die zweite Transaktion in diesem Jahr abgeschlossen. Für insgesamt 12,2 Mio. Euro sichert sich das Unternehmen eine 11.709 m² Mietfläche umfassenden Gewerbepark in der viertgrößten Stadt Nordrhein-Westfalens. Die Liegenschaft mit einer Vermietungsquote von 81 % verfügt über Büro- sowie Hallenflächen und erwirtschaftet jährlich 851.000 m². Zum Objekt gehören außerdem 252 Pkw-Stellplätze und Erweiterungsflächen. Verkäufer ist Bilfinger SE. Hauptmieter sind RWE, Implenia und Apleona. Ruhr Real vermittelte die Transaktion.



Bei der letzten Transaktion handelt es sich um einen 22.000 m² umfassenden Gewerbepark in Erfurt. Für Sirius ist es die erste Investition in dieser wichtigen Logistikregion. Für insgesamt 11,7 Mio. Euro erwirbt das Unternehmen 14.000 m² Logistik-, 7.400 m² Büro- sowie 760 m² sonstige Flächen. Die Liegenschaft ist zu 81 % vermietet und erbringt jährlich 623.000 Euro. Zum Objekt gehören außerdem 18.000 m² Entwicklungsfläche.