Sirius hisst Richtkranz in Tempelhof

Am 29. November fand im Sirius Business Park Berlin-Tempelhof ein Richtfest statt. Diese Veranstaltung markierte einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des neuen Hallen- und Bürokomplexes, der Teil der Nachverdichtung des Business Parks ist und von der DDS Edelweiss B.V. entwickelt wird [wir berichteten].

.