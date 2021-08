Sirius für 84,8 Mio. Euro auf Einkaufstour

Sirus Real Estate sichert sich bundesweit für 84,8 Mio. Euro drei Business Parks, das Frankfurter BICC sowie ein Entwicklungsgrundstück. Durch die hohe Leerstandsquote und der Nähe zu bestehenden Standorten von Sirus werden die neuen Standorte laut CEO Andrew Coombs von Synergien profitieren und bieten zudem ein hohes und langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

.

Die vier Immobilien befinden sich an etablierten Standorten, die von einer starken KMU-Nachfrage geprägt sind. Sie liegen in Frankfurt, Oberhausen, Heiligenhaus und Öhringen und bieten über 150.000 m² Mietfläche. Bei dem Objekt in der Mainmetropole handelt es sich um das BICC Business Center in der Hanauer Landstraße, das für rund 21,2 Mio. Euro den Eigentümer gewechselt hat. Neben den vier Bestandsimmobilien hat das Unternehmen ein Grundstück in Neuruppin erworben. Finanziert wurden die Ankäufe durch den Erlös der im Juni begebenen Unternehmensanleihe in Höhe von 400 Mio. Euro [wir berichteten].



Zusammen erwirtschaften die Business Parks (ohne Grundstück), deren Vermietungsquote aktuell bei 59 % liegt, ein Nettobetriebsergebnis (NOI) von 3,4 Mio. Euro pro Jahr, was einer gemischten EPRA-Nettoanfangsrendite von 4,1 % entspricht.



Ankauf des BICC Business Center in Frankfurt

Mit dem jüngsten Ankauf in Frankfurt investiert das Unternehmen inzwischen das dritte Mal in der Mainmetropole. Die Gesamterwerbskosten für BICC Business Center im Osten der Stadt liegen bei 21,2 Mio. Euro, was einer EPRA-Nettoanfangsrendite von 2,8% bei einer Auslastung von 54% entspricht.



Der Multi-Tenant-Büroturm in der Hanauer Landstraße 328-330 bietet auf 15 Etagen vermietbare Fläche, davon rund 9.300 m² Büro- und 900 m² Lagerfläche. Das Gebäude erwirtschaftet einen NOI von 598.000 Euro pro Jahr bei einer durchschnittlichen Miete von 11,02 Euro pro m² (ohne Parkplätze) und hat eine Restlaufzeit von 2,9 Jahren. Das Closing wird voraussichtlich im vierten Quartal 2021 erfolgen. Zu den Hauptmietern des Gebäudes zählt das Energieunternehmen Engie.



Investment in Oberhausen

In Oberhausen investiert Sirius 39,8 Mio. Euro (Gesamtanschaffungskosten). Der Gewerbepark liegt in einem gut erschlossenen Gewerbegebiet der Stadt. Das Objekt bietet einen Nutzungsmix mit ca. 77.600 m² Mietfläche, davon ca. 47.400 m² Büros, 19.200 m² Lagerflächen, 4.600 m² Lager und 6.400 m² sonstige Flächen.



Die Immobilie erwirtschaftet einen NOI von 2,33 Mio. Euro pro Jahr bei einer durchschnittlichen Miete von 3,29 Euro pro m² (ohne Parkplätze und sonstige Einnahmen), was einer EPRA-Nettoanfangsrendite von 5,9 % bei 63 % Auslastung entspricht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge liegt 3,2 Jahren. Das Closing wird voraussichtlich im vierten Quartal 2021 erfolgen.



Der Gewerbepark Oberhausen bietet für Sirius einen attraktiven Day-One-Cashflow, aber auch das Potenzial zur Ertragssteigerung durch Leerstandsabbau sowie gezielte Investitionen und Sanierungen.



Investment in Heiligenhaus

Im nordrhein-westfälischen Heiligenhaus sicherte sich die Gesellschaft den Multi-Tenant-Gewerbepark am Höseler Platz vom vom ABB Konzern Deutschland für 14,2 Mio. Euro. Die 13 Immobilien am ehemaligen ABB-Standort haben eine vermietbare Fläche von ca. 45.000 m², davon ca. 23.200 m² Bürofläche, 11.400 m² Lagerfläche, 7.800 m² Produktionsfläche und 2.600 m² sonstige Flächen und stehen auf einer Grundstücksfläche von 70.000 m².



Das Objekt erwirtschaftet derzeit einen NOI von 1,12 Mio. Euro pro Jahr bei einer durchschnittlichen Miete von 2,44 Euro pro m² (ohne Parkplätze und sonstige Einnahmen), was einer attraktiven EPRA-Nettoanfangsrendite von 7,9 % entspricht. Die Immobilie ist derzeit zu 77,2 % vermietet mit einer WALT von 3,7 Jahren. Einer der Hauptmieter ist die Kiekert Aktiengesellschaft, die Sicherheitssysteme für die Automobilbranche bereitstellt. Das Closing wird voraussichtlich im vierten Quartal 2021 erfolgen.



Investment in Öhringen

Der Gewerbepark im baden-württembergischen Öhringen wurde am 1. August 2021 für 9,02 Mio. Euro (Gesamtanschaffungskosten) erworben. Das Objekt bietet eine vermietbare Fläche von ca. 18.000 m², davon ca. 15.800 m² Lagerfläche, 1.500 m² Bürofläche und 700 m² sonstige Flächen, sowie ein potenzielles Entwicklungsgrundstück von ca. 11.600 m².



Der Gewerbepark wurde mit Leerstand erworben. Durch einen neu abgeschlossenen Mietvertrag mit der Filtration Group GmbH, die derzeit eine Liegenschaft in unmittelbarer Nähe belegt, reduziert sich dieser aber deutlich. Die Filtration Group hat einen Mietvertrag für fünf Jahre abgeschlossen.



Grundstückskauf in Neuruppin

Last but not least konnte das Unternehmen den Kauf eines Grundstücks in Neuruppin notariell beurkunden. Das etwa 16.000 m² große Grundstück liegt neben dem in 2020 erworbenen Business Park [wir berichteten]. Der Kaufpreis lag bei 0,5 Mio. Euro. Sirus plant weitere Entwicklungen auf dem Grundstück und befindet sich nach eigenen Angaben in Verhandlung mit dem aktuellen Mieter über die Erweiterung und eine mögliche Neuvermietung der zusätzlich entwickelten Flächen.