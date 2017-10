Frankfurt: Sirius startet zweites Sirius Office Center

Mit dem von Sirius Real Estate Ende September übernommenen Bürogebäude in der Röntgenstraße 7-9 [Sirius investiert in Frankfurt, Hamburg und Krefeld] will der Bestandshalter seine Office Center Präsenz im Großraum Frankfurt weiter stärken. Der im Norden der Stadt gelegene Standort ist bereits das vierte Office Center in der Region, zwei davon liegen direkt im Stadtgebiet.

.

Ziel der deutschlandweiten Sirius Office Center ist es, moderne und flexibel teilbare Büroräume für kleine und mittelständische Unternehmen zu schaffen. Das neue Sirius Office Center Frankfurt-Nord bietet Büroeinheiten ab 180 m² sowie eine eigene Tiefgarage. Die Bus- und U-Bahn-Station „Hessen-Center“ ist in wenigen Gehminuten erreichbar. Der nächste Sirius Office Center liegt in der Praunheimer Landstraße 32 im Stadtteil Hausen, ca. 13 km vom neuen Standort entfernt. Zudem gibt es mit dem Sirius Office Center Dreieich (Otto-Hahn-Straße) und dem Sirius Office Center Neu-Isenburg (Werner-Heisenberg-Straße) noch zwei weitere im Großraum der Stadt.