Sirius erwirbt Hamburger Gewerbepark HGZ für ca. 32 Millionen Euro

Sirius Real Estate hat seinen fünften Gewerbepark in der Region Hamburg erworben. Das Unternehmen hat sich das Hansa Gewerbe Zentrum (HGZ) im Bezirk Hamburg-Mitte für rund 32 Millionen Euro vom Unternehmer und Investor Erck Rickmers gesichert.

.

„Das HGZ war ein Solitär in unserem Immobilienportfolio und erhält bei der auf Industrieparks spezialisierten Sirius Real Estate Ltd.die Aufmerksamkeit, die es verdient. Wir konzentrieren unsere Investments auf Gewerbeimmobilien mit Entwicklungspotential in zentralen Lagen von Berlin, Frankfurt, Hamburg und München“, so Erck Rickmers.



Die Kaufpreis entsprecht einer EPRA-Nettoanfangsrendite von 6,1 %. Der Businesspark erwirtschaftet derzeit eine annualisierte Jahresmiete von 2,15 Mio. Euro und ist zu 89 % vermietet. Das Gewerbeareal an der Großmannstraße 138 umfasst eine Fläche von rund 41.000 m². Zu den Mietern gehören namhafte Unternehmen wie Vergölst, PV Automotive und die Speicherstadt Kaffeerösterei. Die Liegenschaft zeichnet sich durch einen stabilen Cashflow bei moderaten Mieten aus und bietet laut Sirius Real Estate zudem Potenzial zur Wertsteigerung durch mögliche Nachverdichtung. Zudem sind auf dem Gelände mehrere kleinere Mieter mit kürzeren Mietverträgen ansässig, was Aufwärtspotenzial gegenüber den aktuellen Mietniveaus bietet. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit eines Neubaus in Zusammenarbeit mit einem bestehenden Großmieter.



Die Transaktion wurde von CBRE und Quest Investment Partners im Rahmen eines strukturierten Prozesses auf Seiten des Verkäufers begleitet. Tim-David Boysen, Director bei CBRE, bezeichnete den Ankauf als eine seltene Gelegenheit, in eine attraktive Multi-Tenant-Immobilie in Premiumlage in Hamburg zu investieren, was auch die strategische Bedeutung des Objekts für Sirius Real Estate unterstreicht.



„Der Erwerb unseres fünften Businessparks in Hamburg wird ab dem ersten Tag Erträge generieren und bietet darüber hinaus erhebliches Potenzial, die Mietpreise zu optimieren, die Auslastung zu steigern und durch Entwicklungen auf dem Gelände zusätzliche Einnahmen zu erzielen„, so Andrew Coombs, CEO von Sirius Real Estate. “Nach dem Kauf eines Businessparks im nahegelegenen Lübeck Anfang dieses Jahres [wir berichteten] ist dieses Objekt eine weitere spannende Ergänzung unseres Portfolios in der Hamburger Region und im weiteren norddeutschen Raum. Die Transaktion knüpft zudem an die Dynamik an, die wir im laufenden Kalenderjahr erzielt haben – mit Akquisitionen im Gesamtwert von über 340 Mio. Euro in Großbritannien und Deutschland. Angesichts der starken Wirtschaft und günstiger makroökonomischer Rahmenbedingungen sowie mehrerer bedeutender Zukäufe in Großbritannien in den vergangenen Jahren, wird unser Hauptfokus mit Blick auf 2026 auf der Suche nach attraktiven Investitionen in Deutschland liegen, wo wir aktuell eine vielversprechende Pipeline an Möglichkeiten prüfen.“