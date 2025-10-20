Sirius erwirbt Gewerbepark Brix von Deka für 43,7 Mio. Euro

Sirius Real Estate hat den nahezu voll vermieteten Gewerbepark Brix in Feldkirchen für 43,7 Millionen Euro (einschließlich Anschaffungskosten) von Deka Immobilien erworben. Das Objekt mit einer Mietfläche von 27.180 m² ist zu 94 % vermietet, Anker-Mieter ist Excelitas, ein Hightech-Hersteller für Verteidigung, Medizin und Industrie. Der Gewerbepark Grasbrunn von Sirius ist weniger als 10 Autominuten entfernt, was operative Synergien ermöglicht.

.

„Wir haben verschiedene Möglichkeiten identifiziert, den Standort zu verbessern und die Mietpreisentwicklung im Laufe der Zeit zu steuern. Feldkirchen bietet zudem operative Synergien, da es in unmittelbarer Nähe zu unserem bestehenden Objekt in Grasbrunn liegt. Die Akquisition steht zudem im Einklang mit unserem strategischen Fokus, uns so zu positionieren, dass wir von steigenden Verteidigungsausgaben profitieren, da wir als Mieter einen hochwertigen Fertigungsstandort haben, der diesen Sektor bedient“, kommentierte kommentierte Andrew Coombs, Chief Executive Officer von Sirius Real Estate.



Der Gewerbepark in der Hans-Riedl-Straße 5–9, 13–23 erwirtschaftet derzeit 3,4 Millionen Euro Jahresmieten und ist zu 94 % vermietet. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge beträgt 7,8 Jahre. Es gibt jedoch mehrere kleinere Mieter mit kürzeren Mietverträgen, die ein Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Mietniveau bieten. Die Kaufbedingungen spiegeln eine EPRA-Nettoanfangsrendite von 7,8 % wider.



Ankerinvestor der Immobilie ist Excelitas, ein führender Entwickler und Hersteller von optischen und photonischen Hochleistungslösungen für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Medizin und Industrie. Das Unternehmen nutzt 72 % des Parks und hat einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von 10,2 Jahren. Weitere Mieter sind Ovol Papier, eine Tochtergesellschaft des globalen Papierkonzerns Japan Pulp & Paper Group, das IWV Institut für Wirtschaftsmathematik und eine Tochtergesellschaft von Bosch.



Mit dieser Transaktion hat Sirius bis 2025 ertragsbringende Vermögenswerte im Wert von rund 340 Millionen Euro in Großbritannien und Deutschland erworben. Dazu gehören Immobilien in Dresden, Lübeck, München, Reinsberg, Mönchengladbach, Hartlebury, Bedford, Oldham und Chalcroft.



„In unserem Halbjahresbericht Anfang des Monats hatten wir bereits darauf hingewiesen, dass wir in den letzten sechs Monaten unseres Geschäftsjahres einen stärkeren Fokus unseres Akquisitionsprogramms auf Deutschland erwarteten. Diese Transaktion unterstreicht diese Einschätzung. Feldkirchen ist ein Objekt, das von starken Fundamentaldaten profitiert und Zukunftspotenzial für unsere Plattform bietet. München verfügt über die stärkste Wirtschaftskraft aller deutschen Städte und ist einer der widerstandsfähigsten und gefragtesten Logistikstandorte Deutschlands. Hier sind eine starke und vielfältige Industrie angesiedelt, die von der Fertigung über den Finanz-, Medien- und Technologiesektor bis hin zum Technologiesektor reicht“, so CEO Andrew Coombs.



Colliers war bei dieser Transaktion als exklusiver Vermittler tätig und hat beide Parteien erfolgreich begleitet.