Sirius erweitert Business Park Fellbach für 9,2 Mio. Euro

Sirius Real Estate baut seinen Standort in Fellbach für 9,2 Mio. Euro aus. Die nunmehr erworbenen Gebäude befinden sich in der Max-Planck-Straße 29-31/Carl-Zeiss-Straße 5 grenzen direkt an den Sirius Business Park Fellbach an. Die Nettoanfangsrendite (EPRA) liegt bei 6.0%.

