Sirius: Bye, bye Business Parks, welcome „Grüner Punkt“

Eine steife Brise weht aktuell durch die Bücher von Sirius Real Estate: Die an der Londoner Börse notierte Immobiliengesellschaft verkauft und kauft nahezu im Wochentakt und schichtet dabei das Portfolio um. Zu den prominentesten Transaktionen gehören dabei der Anfang Mai abgeschlossene 85 Millionen Euro schwere Verkauf des Münchener Business Parks an der Rupert-Mayer-Straße 44 an Fiduciary Capital [wir berichteten], dem der nun vollzogene Abschied vom rund 15.000 m² großen Sirius Business Park in der Wiesenstraße 51 in Düsseldorf-Heerdt auf dem Fuße folgt. Mit einer Vermietungsquote von 95

Fotos: WealthCap



[…]