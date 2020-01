Sirius baut Deutschland-Bestand für 33,4 Mio. aus

Sirius Real Estate hat sein Deutschland-Portfolio um zwei Business Parks in der Metropolregion Düsseldorf sowie in der Metropolregion Berlin/Brandenburg für 33,4 Mio. Euro erweitert. Dies entspricht einer EPRA-Nettoanfangsrendite von 6,8 %.

.

In Neuss erwarb Sirius den Multi-Tenant Light-Industrial-Park in der Fuggerstraße 7-11. Der Business Park umfasst rund 32.000 m² vermietbare Fläche, die sich auf 21.900 m² Lager- und ca. 11.700 m² Bürofläche verteilen sowie 371 Stellplätze. Das 58.800 m² große Grundstück befindet sich im Stadtteil Uedesheim, einem etablierten Teilmarkt für Nutzer aus der Logistikbranche sowie aus dem produzierenden Gewerbe. Der Kaufpreis für die Immobilie beträgt knapp 19,1 Millionen Euro (inklusive Akquisitionskosten), was einer EPRA-Nettoanfangsrendite von 5.4% entspricht. Verkäufer ist ein regionales Family Office, in dessen Auftrag NAI apollo exklusiv den Verkauf strukturierte.



Der Business Park ist aktuell zu 81,5 % vermietet. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge liegt bei 4,4 Jahre. Zu den rund 16 Mietern gehören u.a. die Max Mothes GmbH, die Steep GmbH, die Dinax GmbH sowie die Feag GmbH. Die jährliche Miete liegt bei rund 1,3 Mio. Euro.



In Neuruppin hat Sirius einen Business Park mit einer vermietbaren Fläche von 22.400 m² erworben, die sich auf 12.600 m² Logistik-, 7.200 m² Lager- und 2.600 m² Bürofläche verteilen. Der Light-Industrial Park liegt auf einem 108.200 m² großen Grundstück und verfügt neben der Bestandsbebauung über 169 Stellplätze. Der Standort Neuruppin, der 75 km von Berlin entfernt liegt, wird nach Einschätzung von Sirius von dem 1,4 Mrd. schweren Straßen-Infrastrukturprojekt der Verbindung Berlin-Hamburg profitieren, das bis 2022 fertiggestellt werden soll.



Der Park in der Friedrich-Bückling-Straße 8 ist zu 100 % an die ESE GmbH vermietet, deren Mietvertrag noch 5,5 Jahre läuft. Die jährliche Miete beträgt 1,3 Mio. Euro. Verkäufer der Immobilie ist die Otto Immobilien GmbH & Co. KG. Der Kaufpreis beträgt 14,3 Mio. Euro (inklusive Akquisitionskosten), was einer EPRA-Nettoanfangsrendite von 8,6 Mio. Euro entspricht.



Beide Business Parks werden künftig von der Tochtergesellschaft Sirius Facilities GmbH verwaltet.