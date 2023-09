Sioux Technologies eröffnet Hightech-Zentrum in Barleben

Sioux Technologies hat heute den Mietvertrag für Räume im Technologiepark Ostfalen (TPO) unterzeichnet – ein weiterer Schritt, bevor das Unternehmen ab 2024 rund 20 Millionen in ein Forschungs- und Entwicklungszentrum auf dem Gelände investiert. Mehr als 300 hochwertige Arbeitsplätze sollen dadurch entstehen.

