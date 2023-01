Sinosteel verlängert Mietvertrag im Airport Office Four

Die Sinosteel Equipment & Engineering Co., Ltd. bleibt Mieter in der Klaus-Bungert-Straße 5a in der Düsseldorfer Airport City. Der Spezialist für den Bau von Anlagen zur Stahlproduktion hat seinen bestehenden Mietvertrag über rund 150 m² im 4. Obergeschoss des Airport Office Four zum 01.06.2023 verlängert. Eigentümer der Immobilie ist die Barmenia Krankenversicherung AG.

.

„Wir freuen uns, dass Sinosteel dem Airport Office Four erhalten bleibt. Der Bürostandort ist strukturell hoch entwickelt und bietet durch seine lokale und überregionale Anbindung optimale Voraussetzungen für den Kunden“, so Sebastian Renke, Director und Teamleader Office Agency bei Savills in Düsseldorf.



Savills wurde im Rahmen der Mietvertragsverlängerung exklusiv von Sinosteel beauftragt und war während des gesamten Prozesses für den Mieter beratend tätig.