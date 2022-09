In der Voßstraße 40 wird es demnächst auf über 1.500 m² Fläche und über drei Etagen hochwertige Mode geben: Anfang Oktober eröffnet der Bekleidungshändler Sinn GmbH seine nunmehr 34. Filiale in Goch am Niederrhein. Eigentümer der Immobilie, die in den vergangenen Jahren von der Drogeriekette Müller genutzt wurde, ist der

[…]