Singulart eröffnet zweite deutsche Dependance in Stuttgart

Der Pariser Kunst- und Designermöbelhändler Singulart hat nach der Premiere in Berlin nun seine zweite deutsche Dependance in Stuttgart eröffnet. Dazu hat das Unternehmen 220 m² Ladenfläche im zentralen Dorotheen Quartier in der Münzstraße 10 angemietet. Singulart hat vor wenigen Tagen den Betrieb aufgenommen, zuvor hatte Galerie Z das Geschäft genutzt [wir berichteten]. Eigentümer des 11.000 m² großen Ensembles mit 30 Shops und damit Vermieter sind die EKZ Grundstücksverwaltung GmbH & Co. KG und EKZ Mobilien GmbH. JLL hat den Vermieter beraten und die Anmietung vermittelt.

