Single Family Office kauft zwei Wohn- und Geschäftshäuser in Köln

Ein Single Family Office aus Nordrhein-Westfalen hat in der Altstadt-Nord in Köln zwei Wohn- und Geschäftshäuser mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 1.380 m² gekauft. Die Anlageimmobilien mit Aufstockungspotenzial in der Helenenstraße und Auf dem Berlich verfügen über 14 Wohnungen (ca. 818 m²), zwei Ladenflächen (ca. 524 m²) sowie eine Bürofläche (ca. 46 m²). Der Kaufpreisfaktor lag bei 32-Fachen der Jahresnettokaltmiete. Verkäufer war eine größere Erbengemeinschaft. Engel & Völkers Commercial Köln war beratend und vermittelnd tätig.

.