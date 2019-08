Sinc GmbH expandiert in Berlin

Angesichts ihres stetigen Wachstums hat die Sinc GmbH Anfang August 2019 rund 620 m² in Berlin-Mitte bezogen. Savills stand dem neuen Nutzer während des gesamten Anmietungsprozesses beratend zur Seite. „Die neuen Räumlichkeiten im Herzen der Hauptstadt sind sehr gut angebunden und befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Spreekanal. In Kombination mit der dazugewonnenen Fläche kann unser Kunde hier zukünftig seine Expansion abbilden“, erläutert Jan-Niklas Rotberg, Teamleader Office Agency bei Savills in Berlin.

