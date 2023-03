Simon Herlitz (43) wird zum 1. April 2023 Head of Office Leasing Düsseldorf bei CBRE. Er folgt damit auf Hubert F. Breuer, der nach 15 Jahren bei CBRE als Head of Office Leasing Düsseldorf seinen Abschied in den Ruhestand vorbereitet und das Unternehmen 2024 verlassen wird.

Fotos: CBRE



