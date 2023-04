Der nächste Mieter für den T4 steht fest: Die Wirtschaftskanzlei Simmons & Simmons und Groß & Partner haben einen langfristigen Mietvertrag über 2.100 m² für zwei Stockwerke in dem im Bau befindlichen Hochhausprojekt Four unterzeichnet. Die Sozietät zieht voraussichtlich Mitte 2024 in den dann fertiggestellten Turm an der Junghofstraße.

