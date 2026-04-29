Simmel steigt ein: Fernbusterminal in Dresden vor dem Durchbruch

Bewegung beim Fernbusterminal am Wiener Platz: Die Simmel Holding will das Projekt „Network-Hub“ in Dresden übernehmen. Mit neuem Investor rückt die Realisierung des lange geplanten Mobilitäts- und Bürokomplexes näher.

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Das Projekt Network-Hub Dresden steht vor einem Eigentümerwechsel: Die Simmel Holding GmbH & Co. KG befindet sich in finalen Gesprächen zur Übernahme des Vorhabens von der S&G Development GmbH. Für das Projekt liegt bereits Baurecht vor.



„Dresden hat ein großes Interesse daran, dass der lange geplante Fernbusbahnhof, der das unzulängliche Provisorium südlich des Hauptbahnhofs ablöst, endlich gebaut wird. Städtebaulich ist das Vorhaben ein wichtiger Beitrag, das Umfeld des Hauptbahnhofs und Wiener Platzes aufzuwerten und baulich zu fassen. Der Bedarf für ein Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof ist offenkundig. Die Übernahme durch die Simmel Holding ist eine gute Nachricht“, so Baubürgermeister Stephan Kühn.



Geplant ist ein multifunktionaler Gebäudekomplex mit überdachtem Fernbusterminal (zehn Bussteige), einem Fahrradparkhaus mit rund 800 Stellplätzen sowie Büro-, Gastronomie- und Boardinghouse-Flächen. Herzstück ist ein rund 43 m hohes Hochhaus am Wiener Platz. Die Gesamtinvestitionen werden auf etwa 100 Mio. Euro geschätzt.



Mit dem Einstieg der Simmel Holding soll das seit Jahren vorbereitete Projekt zügig umgesetzt werden. Die Stadt Dresden misst dem Vorhaben große Bedeutung bei, da es das bisherige Provisorium für Fernbusse ersetzen und das Umfeld des Hauptbahnhofs städtebaulich aufwerten soll.



„Das Fernbusterminal mit Fahrradparkhaus ist ein anspruchsvolles und für Dresden gleichzeitig ungemein wichtiges Projekt. Da mir Dresden sehr am Herzen liegt, engagiere ich mich für das Projekt. Wir wollen es zügig in die Umsetzung bringen“, sagt Peter Simmel, Simmel Holding GmbH & Co. KG.



Vor dem Hintergrund gestiegener Baukosten plant die Stadt zudem, den Zuschuss für das Fahrradparkhaus von 1,5 auf 2,5 Mio. Euro zu erhöhen. Die Stadt möchte diesen Schritt gehen, um sicherzustellen, dass das Vorhaben trotz schwierigem baukonjunkturellem Umfeld zeitnah umgesetzt werden kann und damit - wie in den geschlossenen Verträgen vorgegeben - das Fahrradparkhaus mindestens 20 Jahre lang privat betrieben wird. Der Zuschuss sowie dessen Erhöhung soll aus den Einnahmen der Stellplatzablöse finanziert werden. Eine entsprechende Stadtratsvorlage hat die Verwaltung dafür auf den Weg gebracht.



„Mit der Simmel Holding haben wir einen starken Partner gefunden, um das Vorhaben zu Ende zu führen. Herr Simmel hat sich in den vergangenen Jahrzehnten eine starke wirtschaftliche Basis geschaffen, die sicherstellt, auch in schwierigen Zeiten solche Projekte in die Tat umzusetzen“, freut sich Dr. Ingo Seidemann, S&G Development GmbH, über die Lösung.