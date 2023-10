SIM Residential Invest kauft 120 Wohnungen in Gera

Die SIM Residential Invest hat 120 Wohnungen mit einer Mietfläche von ca. 7.600 m² in Gera erworben. Die Bestandswohnungen sollen energetisch saniert und zu bezahlbaren Preisen weitervermietet werden.

„Wir freuen uns sehr über den ersten Ankauf unter unserer neuen Marke SIM Residential Invest. Mit unserer langjährigen Expertise im Bereich bezahlbares Wohnen und Transformationsimmobilien sehen wir im Moment gute Chancen, um am Immobilienmarkt antizyklisch zu agieren. Gerade in diesen Bereichen lassen sich noch attraktive Renditen erzielen, ohne die Mieter finanziell zu überfordern“, erklärt Benjamin Spieler, Gründer und Geschäftsführer der SIM Residential Invest. „Mit unserem Ankauf in Gera schaffen wir die Grundlage für den Aufbau eines deutschlandweiten Wohnportfolios und unterstreichen unser Vorhaben im Bereich Transformationsimmobilien Marktführer in Deutschland zu werden.“



Laut des Investment Managers ist die Auflage eines ersten offenen Fonds für Institutionelle und semiprofessionelle Investoren spätestens 2024 geplant.