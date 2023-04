SIM Gruppe und Magnolia entwickeln Nachhaltigkeitsstrategie

Die SIM Gruppe und Magnolia Consulting GmbH haben eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit zur gemeinsamen Entwicklung einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie für die SIM Gruppe unterzeichnet. Im Rahmen der Zusammenarbeit setzt die SIM Gruppe ihren Weg als Spezialist für die Transformation von Bestandsimmobilien hin zu zukunftsfähigen und lebenswerten Wohnräumen konsequent fort.

.

Auf diesem Weg ist die SIM Gruppe dabei, sich als strategischer Investment- und Assetmanager am Markt zu positionieren und einen eigenen Geschäftsbereich aufzubauen. In der Zusammenarbeit soll es vor allem um die eindeutige Positionierung der SIM Gruppe bei den Themen Umwelt, Soziales sowie Unternehmensführung und die Erreichung Strategie immanenter Ziele gehen.



„Wir sehen unseren Impact und unsere Verantwortung insbesondere bei Themen rund um Klimaschutz. Die Immobilienbranche ist für ein Drittel der CO2-Emissionen verantwortlich und hat damit einen großen Hebel. Mindestens genauso wichtig sind uns die Themen Soziales und Unternehmensführung“, betont Benjamin Spieler, Geschäftsführer der SIM Gruppe. „Wir streben deshalb die Erarbeitung und Umsetzung einer soliden und für uns authentischen Nachhaltigkeitsstrategie für alle wesentlichen Bereiche unseres Unternehmens an. Ich freue mich, Magnolia Consulting für die SIM Gruppe gewonnen zu haben. Ich bin überzeugt, dass sie aufgrund ihrer Erfahrungen und Expertise die ideale und langfristige Partnerin für unser Unternehmen ist.“



„Wir arbeiten bei der SIM Gruppe mit Menschen zusammen, deren Selbstverständnis bei den Themen E, S und G zu unserem passt und die beim Thema Nachhaltigkeit einen echten Impact schaffen wollen“, sagt Dr. Anne Michaels, Founding Partner von Magnolia Consulting GmbH. „Die ersten Meilensteine sind gesetzt. Wir freuen uns sehr, den Nachhaltigkeitsstrategie-Prozess der SIM Gruppe zu begleiten und gemeinsam eine ganzheitliche Lösung im Sinne aller Stakeholder und der Gesellschaft zu erarbeiten.“