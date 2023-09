Die SIM Gruppe hat mit der SIM Residential Invest einen Investment- und Asset-Manager für bezahlbares Wohnen gegründet und geht mit einem erweiterten Leistungsangebot an den Markt. Der Fokus liegt auf deutsche Bestandsimmobilien, die für eine nachhaltige Transformation geeignet sind, also Immobilien, die schon heute Klimaziele verfehlen oder in einigen Jahren

[…]