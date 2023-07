Silverton vermietet 2.500 m² Retailfläche in Regensburg

Die Silverton Group hat 2.500 m² Retail-Fläche in der Langobardenstraße 2 in Regensburg vermietet. Neuer, langfristiger Mieter des 2002 fertiggestellten Objekts ist Seats and Sofas, ein europaweit agierender Spezialist für Polstermöbel mit Hauptsitz in den Niederlanden. Die Wirtschaftskanzlei Osborne Clarke war bei den Vertragsverhandlungen auf Vermieterseite beratend tätig.

.

Insgesamt umfasst der auf einem etwa 23.200 m² großen Grundstück und im Süden Regensburgs gelegene Fachmarkt rund 16.100 m² Mietfläche. Neben KARE und Conrad Electronic sind unter anderem der Sportartikelhersteller Decathlon und ReBest Fitness hier ansässig.