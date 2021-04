Silverton verkauft 21.000 m² großes Gewerbeareal in Erfurt

Die Silverton Group hat im Auftrag eines internationalen Investors ein Gewerbeareal mit einer Größe von rund 21.000 m² in Erfurt veräußert. Käufer ist die Erfurter Treuenburg Group, deren Portfolio mehr als 75 Bestandsobjekte in 12 Städten sowie eine vermietbare Fläche von über 100.000 m² umfasst. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Bei dem Objekt handelt es sich um eine gemischt genutzte Liegenschaft mit rund 10.300 m² Gesamtmietfläche, die sowohl als Büro als auch als Lager und Werkstatt genutzt werden. Silverton hat vor dem Verkauf im Rahmen des Asset Management Mandates die Vermietungsquote innerhalb des Objekts durch Neuvermietungen und Vertragsverlängerungen auf 85 Prozent gesteigert.



„Durch unser intensives Asset Management und den tatkräftigen Einsatz des Silverton-Teams ist es gelungen, die Immobilie zu stabilisieren und wieder dem Markt zuzuführen. Beim Verkauf konnten wir auf unser Netzwerk und das Vertrauen, welches wir uns in der Vergangenheit in der Branche erworben haben, zurückgreifen und damit für unseren Kunden ein gutes Ergebnis erzielen“, so Stefan Dölker, Managing Partner bei Silverton.



Die Transaktion wurde von Colliers International unterstützend begleitet.