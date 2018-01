Silverton und 720° Restructuring & Advisory gründen Joint Venture in Kroatien

Die Silverton-Gruppe und 720°Restructuring & Advisory haben im Rahmen ihrer Kooperation die Silverton720 Debt Solutions d.o.o. als Joint Venture mit Sitz in Zagreb gegründet. Das Loan-Servicing-Unternehmen unter der Leitung von 720°Eigentümer Stefan Selden richtet sich an internationale Investoren und Banken, die das work-out ihrer Non Performing Loans outsourcen wollen. Das Team vor Ort, das zusätzlich von Kollegen aus Frankfurt und Wien unterstützt wird, managt bereits ein immobilienbesichertes NPL Portfolio im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Das Leistungs-Portfolio von Silverton umfasst bislang neben dem Investment Management und Asset Management von gewerblichen Immobilien und immobilienbesicherten Krediten die Transaktions- und Abwicklungsberatung in den Bereichen Special Situations, Distressed Debt und Real Estate sowie Risk Advisory Services und Banking Consulting. Außerdem verfügt Silverton als einer von wenigen Kreditservicern in Deutschland über eine von der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) erteilte Erlaubnis zur Erbringung von Zahlungsdiensten („Zahlungslizenz“). Das Unternehmen unterhält Büros in Frankfurt, München, Madrid und New York.



720° Restructuring & Advisory vereint ein auf die Betreuung von Non-performing Loans (NPL) spezialisiertes Expertenteam mit ausgeprägtem Bankenhintergrund. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsdienstleistungen für Finanzinstitute sowie Debt Advisory für Unternehmen an. 720 Restructuring & Advisory, dessen Team über mehr als 50 Jahre Erfahrung in den Märkten Mittel- und Osteuropas kumuliert, verfügt über ein dichtes Netzwerk und hervorragende Kenntnisse in den dortigen Märkten. Das Team hat bisher NPLs mit einem Volumen von 15 Mrd. Euro betreut.