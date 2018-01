Silverton holt Oliver Burk als Senior Asset Manager an Bord

Oliver Burk

Oliver Burk MRICS ist neuer Senior Asset Manager der in Frankfurt ansässigen Silverton-Gruppe. Der 44-jährige Dipl.- Ing. Architektur und Immobilienökonom (IRE|BS) wird von Frankfurt aus das sechsköpfige Asset-Management-Team unterstützen. Er berichtet an Thorsten Leischke, Head of Real Estate Asset Management bei Silverton.

.

Oliver Burk wechselt von der Schroder Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft zum Unternehmen, wo er für das Management von Gewerbeobjekten in Hamburg, Berlin und Erfurt mit einem Verkehrswert von insgesamt circa 360 Mio. Euro zuständig war. Er ist seit dem Jahr 2002 im Immobilienbereich tätig und verfügt über Erfahrungen im Bewertungsbereich sowie als Asset-, Property- und Projekt-Manager. Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren unter anderem die Arminius Kapitalgesellschaft, PlusAlpina Real Estate Management, Roux Deutschland und Drees & Sommer.