Silverton erhöht betreutes Immobilienvermögen auf 400 Mio. Euro

Die Silverton Group hat im Geschäftsjahr 2018 ein Gesamttransaktionsvolumen von 120 Mio. Euro realisiert und die Assets under Management auf rund 400 Mio. Euro erhöht. Das abgelaufene Jahr war dabei von einer hohen Aktivität auf der Akquisitionsseite geprägt. Insgesamt wurden Ankaufsobjekte im Gesamtwert von circa 750 Mio. Euro geprüft, 35 % davon entfielen auf Off-Market-Deals. Schwerpunktregionen waren dabei München, das Rhein-Main-Gebiet und Nordrhein-Westfalen. Im Zuge dessen wurde die Zahl der Mitglieder des Real-Estate-Teams durch Neueinstellungen von sechs auf zehn erhöht. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen damit nun 22 Mitarbeiter.

.

Größter Einzeldeal im Jahr 2018 war der Erwerb eines überregionalen Immobilien- und NPL-Portfolios. Es besteht aus Büro- und Einzelhandelsobjekten, unter anderem in Essen, Duisburg und Regensburg, mit zusammen etwa 140.000 m² vermietbarer Fläche. Ziel ist es, Lösungen für das teils hochkomplexe Darlehenskonstrukt zu entwickeln und den bestehenden Investitionsstau und Leerstand innerhalb der Immobilien abzubauen. Mit seinen Teams des kaufmännischen und technischen Assetmanagements sowie mit Spezialisten aus dem Loan-Servicing-Bereich strebt das Unternehmen in den kommenden 36 Monaten eine Stabilisierung der Objekte an, um sie anschließend wieder dem Markt zuzuführen. Ein Teilportfolio wird bereits bis Ende März 2019 zum Verkauf angeboten werden.



Des Weiteren konnte Silverton mit einer circa 17.000 m² Mietfläche umfassenden Büroimmobilie in Aschheim erstmals ein Objekt in der Region München für einen Kapitalpartner identifizieren und den Erwerb organisieren. Damit setzt das Unternehmen seine Strategie, die Präsenz im Raum München zu erhöhen, konsequent um. Geplant ist eine Modernisierung der rund 10 Kilometer nordöstlich von München gelegenen Immobilie und die deutliche Verringerung des aktuellen Leerstandes von 50 %.



Zusätzlich konnte das Unternehmen im Jahr 2018 zwei neue Kapitalpartner gewinnen und für diese bereits Transaktionen vornehmen.



„Das Augenmerk liegt verstärkt auf unseren Kernmärkten Südbayern/München, Rhein-Main-Gebiet und Nordrhein-Westfalen und der Identifizierung und Akquisition von Value-Add-Objekten. Außerdem werden wir unsere lokale Präsenz und Vernetzung vor Ort durch neue Büros weiter erhöhen und neue Mitarbeiter einstellen. Ein weiteres Vorhaben ist die Gründung eines Loan-Service-Joint-Venture für Griechenland und die Beantragung einer entsprechenden Lizenz bei der Bank of Greece. Im Zentrum stehen dabei mit Gewerbeimmobilien besicherte Kredite“, sagt Stefan Dölker, Geschäftsführer und Mitgründer von Silverton, zu den Plänen für 2019.