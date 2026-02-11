Silverton entwickelt Ex-Fachmarkt in Duisburg neu

Aus leerstehender Einzelhandelsfläche wird Wellnessstandort: In der Duisburger Max-Peters-Straße hat Silverton die Umnutzung eines ehemaligen Fachmarkts strukturell begleitet und mit Wellnest ein neues Spa-Konzept etabliert. Nach Insolvenz des früheren Mieters Staples entstand ein zukunftsfähiges Nutzungsszenario mit 17 privaten Spa-Einheiten. Die Eröffnung markiert den Abschluss einer umfangreichen Repositionierung im Bestand.

.

Die Silverton Group hat als Asset Manager die Umnutzung eines ehemaligen Fachmarkts in der Max-Peters-Straße 4–6 in Duisburg erfolgreich begleitet. Nach der Neupositionierung der Immobilie übernimmt künftig das Unternehmen Wellnest den Betrieb der Fläche. Die Übergabe an den Mieter erfolgte bereits im Juni 2024, nach umfangreichem Umbau wurde die Filiale nun eröffnet.



Silverton verantwortet das Asset Management der Immobilie. Ausgangspunkt der Umnutzung war der Wegfall der ursprünglichen Einzelhandelsnutzung, die am Standort langfristig nicht mehr tragfähig war. Das Gebäude wurde zuvor von Staples genutzt, die 2022 in die Insolvenz gingen. In enger Abstimmung mit dem Mieter wurde ein tragfähiges Nutzungskonzept entwickelt, durch das der Leerstand an diesem Standort nachhaltig überwunden und eine zukunftsfähige Perspektive geschaffen wurde.



Im Zuge der Repositionierung wurde die Fläche umfassend umgebaut. Entstanden sind 17 sogenannte „Nester“, abgeschlossene Spa-Einheiten mit privater Sauna, Erlebnisdusche, Whirlpool und Ruhebereich, die individuell gebucht und genutzt werden können. Planung, Genehmigungsverfahren und bauliche Umsetzung wurden vollständig durch den Mieter Wellnest verantwortet.



Der Asset Manager hat den Prozess auf Vermieterseite strukturell begleitet und aktiv unterstützt. Die lange und anspruchsvolle Umbauphase wurde gezielt incentiviert, um dem Mieter frühzeitig Planungssicherheit zu geben und die nachhaltige Neupositionierung der Immobilie zu ermöglichen.



„Das Projekt in der Max-Peters-Straße zeigt, wie durch gegenseitiges Vertrauen und langfristiges Denken neue Werte im Bestand geschaffen werden können. Es steht sinnbildlich für modernes Asset Management: mutig gedacht, partnerschaftlich umgesetzt und nachhaltig erfolgreich“, betont Steinert, Geschäftsführer der Silverton Asset Solutions GmbH.



Mit der Umnutzung wurde eine nicht mehr zukunftsfähige Einzelhandelsfläche in eine standortgerechte und langfristig tragfähige Nutzung überführt. Das Projekt unterstreicht die Bedeutung eines kreativen, aktiven Asset-Management-Ansatzes bei der Entwicklung funktionierender Nutzungsperspektiven im Bestand. Silverton konnte dabei auf die bereits gesammelten Erfahrungen aus der erfolgreichen Transformation eines Autohauses zu einem Indoor-Spielplatz von Monkey Town im Jahr 2021 in unmittelbarer Nähe zurückgreifen.