Silverton beteiligt sich an Anbieter von Coworking-Spaces Desk.Works

Die Silverton Group weitet ihr Leistungsspektrum erneut aus und beteiligt sich an Desk.Works, dem weltweit drittgrößten Anbieter von Coworking-Spaces. Bei Desk.Works handelt es sich um ein junges in Polen gegründetes PropTech-Unternehmen mit Niederlassungen in Posen, Berlin und Silicon Valley. Es richtet sich an Start-ups, Freelancer sowie Unternehmer und bietet flexible Arbeitsplätze bereits in 76 Ländern an. In fast 300 Städten rund um den Globus stehen mehr als 600 Bürostandorte für die Nutzer von Desk.Works bereit. Dort können Coworking-Spaces unkompliziert und zeitlich flexibel via App gebucht werden.

Für Silverton als Asset Manager bietet die Beteiligung an dem zukunftsorientierten innovativen Unternehmen die Möglichkeit, fl...

