Silverton Asset Solutions stellt Thorsten Leischke als Head of Real Estate Management ein

Thorsten Leischke ist neuer Head of Real Estate Asset Management bei Silverton Asset Solutions. Vom Standort Frankfurt aus wird er in dieser neu geschaffenen Position die vom Unternehmen verwalteten rund 250 Millionen Euro Real Estate Assets under Management betreuen sowie das derzeitig 5-köpfige und weiter wachsende Immobilien-Team von Silverton leiten. Er berichtet direkt an die Geschäftsführung.

Vor seinem Wechsel zu Silverton war Thorsten Leischke als Director Real Estate Asset Management bei der der Royal Bank of Scotland tätig. Hier verantworte der 46-Jährige Portfolios aus den Bereichen Büro, Einzelhandel, Logistik und Industrial mit rund zusammen rund 1,2 Millionen m² Fläche und einem Verkehrswert von etwa 850 Millionen Euro. Weitere Stationen seiner beruflichen Laufbahn waren unter anderem die SEB Investment GmbH und DeTeImmobilien. Thorsten Leischke ist Immobilienökonom (EBS) und verfügt über einen Abschluss als Dipl.-Ingenieur für Versorgungstechnik (FH).