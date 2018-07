Silverlake vermietet rund 795 m² Gewerbefläche in Düsseldorf

Die Silverlake Real Estate Group, ein Düsseldorfer Immobilienunternehmen mit Investitionsschwerpunkt auf die Metropolregion Rhein-Ruhr, hat rund 795 m² Gewerbefläche in der Düsseldorfer Karlstraße 104 vermietet. Neuer Mieter ist die VZN Konrad-Adenauer-Platz GmbH & Co. KG, welche die Fläche als Baubüro für das gegenüberliegende Neubauprojekt der Zentralbibliothek nutzt. Vermittelnd tätig war das Immobilienberatungsunternehmen Imovo mit Hauptsitz in Düsseldorf.

Das Büro- und Geschäftshaus aus dem Baujahr 1961 verfügt über eine Gesamtmietfläche von 2.919 m². Weitere Mieter im Objekt sind Schulungsunternehmen (Fremdsprachen, juristische Fortbildungen). Mit Einzug des neuen Mieters ist das Objekt vollvermietet. Das Büro -und Geschäftshaus befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Düsseldorfer Hauptbahnhof und profitiert daher von der idealen infrastrukturellen Anbindung bei gleichzeitiger Zentrumslage in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt.