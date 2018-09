Silverlake baut und saniert in Düsseldorf und Essen

Die Silverlake Real Estate Group hat mit der Entwicklung zweier Neubauprojekte in den Düsseldorfer Stadtteilen Oberkassel und Flingern sowie mit der Sanierung eines Studentenwohnheims nahe des Essener Stadtzentrums begonnen.

.

Neubauprojekte in Düsseldorf

In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt steht Silverlake mit zwei Neubauprojekten in der Siegfriedstraße (Oberkassel) und der Dorotheenstraße (Flingern) in den Startlöchern, um zwei Mehrfamilienhäuser mit acht bzw. elf Eigentumswohnungen mit Tiefgaragen zu realisieren. Beide Neubauprojekte befinden sich in beliebten Wohnlagen Düsseldorfs mit gewachsener Infrastruktur und sind gut angebunden“, sagt John Bothe, Gründer und Geschäftsführer der Silverlake Real Estate Group. Die Wohnungen mit zwei bis acht Zimmern richten sich sowohl an Selbstnutzer als auch an Kapitalanleger. Alle Wohnungen werden über eigene Balkone oder – je nach Geschoss – Terrassen verfügen.



Essen: Studentenwohnheim in Zentrums- und Universitätsnähe

In der Essener Freistattstraße beginnt das Immobilienunternehmen parallel mit der Sanierung zweier Wohnhäuser aus dem Baujahr 1962 und entwickelt möblierte Studentenapartments in unmittelbarer Nähe zur Universität Essen Duisburg. Die vorhandenen Flächen werden von Grund auf erneuert, zudem entstehen mit dem Ausbau des Dachgeschosses 38 Einheiten. Im Zuge der Sanierung werden zudem eine zeitgemäße Wärmedämmung, effiziente Fenster und ein komplett neues Heizungssystem eingebaut. „Besonders für Studenten spielt ein einfaches und sorgenfreies Wohnen in Gemeinschaft eine große Rolle. Das zu einem Studentenwohnheim umfunktionierte Wohngebäude deckt diese Anforderungen ab“, sagt Bothe. Für die Abdeckung verschiedener Wohngemeinschaftsgrößen werden Einheiten für Zwei-Personen-, Drei-Personen- und Fünf-Personen-Wohngemeinschaften sowie Ein-Zimmer-Apartments angeboten.