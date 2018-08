Silverlake erwirbt Wohnportfolio in Hagen

Die Silverlake Real Estate Group hat ein Portfolio mit 104 Wohneinheiten und rund 10.000 m² Gesamtfläche in Hagen erworben. Verkäufer der 13 Mehrfamilienhäuser ist ein ortsansässiger privater Bestandshalter.

Die Objekte sind aus den Baujahren 1971 bis 1998 und vollvermietet und verfügen über Value-Add-Potenzial. „Hagen ist ein beliebter Wohnstandort und das Portfolio erfüllt unsere Bestandskriterien mit Bravour“, sagt John Bothe, Gründer und Geschäftsführer der Silverlake Real Estate Group. „Zwar ist der Wettbewerb intensiver geworden, da die Metropolregion Rhein-Ruhr mittlerweile stärker in den Fokus der Investoren gerückt ist – dank unserer gewachsenen regionalen Expertise gelingt es uns aber dennoch, regelmäßig attraktive Ankaufsobjekte aufzutun.“



Bereits zum Jahresauftakt hatte Silverlake vier Mehrfamilienhäuser mit 38 Wohneinheiten und zwei Gewerbeobjekte mit 1.750 m² in zentralen Lagen Düsseldorfs für rund acht Millionen Euro erworben. Alle Ankäufe dienen der langfristigen Bestandsausweitung der Silverlake Real Estate Group. „Derzeit prüfen wir weitere mögliche Transaktionen in der Region und kommen unserem diesjährigen Ankaufsziel von 50 Millionen Euro immer näher“, sagt Bothe. Über die Bestandshaltung hinaus entwickelt Silverlake Wohnimmobilien und hat gegenwärtig ein Volumen von circa 100 Millionen Euro in der Projektentwicklung.