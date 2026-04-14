Signo Hospitality feiert Eröffnung des Spark by Hilton Essen

Gäste im Herzen des Ruhrgebiets können ab sofort im neuen Spark by Hilton Essen übernachten: Die Betreibergesellschaft Signo Hospitality hat die Renovierung des ehemaligen Intercity Hotels erfolgreich abgeschlossen und feiert jetzt die Wiedereröffnung des Hotelstandorts.

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Das Haus befindet sich in zentraler Lage in der Hachestraße 10 – zwischen Hauptbahnhof und Stadtzentrum. Das Hotel verfügt über insgesamt 168 Zimmer auf sechs Etagen sowie vier modular gestaltbare Tagungsräume für bis zu 180 Personen. Ergänzt wird das Angebot durch ein Hotelrestaurant und eine Bar. Das Gebäude wurde im Jahr 2006 errichtet und im Zuge der Neupositionierung umfassend modernisiert.



Mit dem nunmehr neunten Haus im Portfolio der Signo Hospitality setzt das wachstumsorientierte Unternehmen seinen deutschlandweiten Expansionskurs ungebremst fort. Ende letzten Jahres hat das Hotelmanagement-Unternehmen das neue Boutique Hotel Flesslers im bayerischen Lenggries eröffnet.



„Nach intensiven und erfolgreichen Verhandlungen und Gesprächen freuen wir uns, das ehemalige Intercity Hotel in Essen nun in das frische und moderne Spark by Hilton Essen umwandeln zu können“, sagt Sascha Konter, Geschäftsführer Signo Hospitality. Unterstützt wurde der Abschluss mit Eigentümer und Hilton von Christoph Härle, Härle Hotel Solutions, und Tina Froböse, Select Hotelconsulting GmbH. Neue Direktorin des Spark by Hilton Essen wird Isabelle Reichhardt, die dieses im Verbund mit dem neuen Four Essen City Centre führen wird.