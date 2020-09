Signo Hospitality betreibt Super 8-Hotel am Terminal 3

Engel & Völkers Hotel Consulting hat im Auftrag der The Grounds Real Estate Development AG und im Rahmen eines Bieterverfahrens einen Mieter für den Hotelneubau gegenüber des neuen Terminal 3 Areals am Frankfurter Flughafen gefunden: Die Signo Hospitality GmbH zeichnete einen langfristigen Mietvertrag für das geplante Objekt in der Admiral-Rosendahl-Straße, die zum Neu-Isenburger Stadtteil Zeppelinheim gehört. Das Hotel wird nach Fertigstellung unter der Flagge „Super 8 by Wyndham Frankfurt“ betrieben werden. Rechtlich beraten wurde The Grounds von der Kanzlei Hogan Lovells.

.

„Wir freuen uns, mit der Signo Hospitality GmbH zusammenarbeiten zu dürfen, um das „Super 8 by Wyndham“ in Frankfurt auf den Markt zu bringen. Mit der wachsenden Nachfrage nach günstigen Unterkünften von guter Qualität, passt die Expansion der Marke perfekt zu unserem Ziel, Hotelreisen für alle in diesem wichtigen Markt zu ermöglichen", freut sich Christian Michel, Vice President Development Europa bei Wyndham Hotels & Resorts.



Auf einer Grundstücksfläche von rund 8.300 m² wird The Grounds nach derzeitigem Planungsstand 288 Zimmer realisieren. Der Neubau soll nach Fertigstellung – voraussichtlich im Jahr 2023 – über eine Bruttogrundfläche von mehr als 15.000 m² verfügen.



Nach Abschluss des Vollausbaus können am Terminal 3 künftig jährlich knapp 20 Millionen Passagiere abgefertigt werden. Vom neuen Hotel in Zeppelinheim aus wird das Terminal 3 für Geschäftsreisende und Touristen durch den geplanten S-Bahn-Ausbau in wenigen Minuten ohne Umsteigen zu erreichen sein.



„Wir sind überzeugt, dass das vorgesehene Hotelprodukt der zukünftigen Nachfrage durch den Terminal 3 Bau gerecht werden wird. Der geplante direkte S-Bahn-Anschluss zum neuen Terminal ist ein strategischer Wettbewerbsvorteil.“, so Arndt Krienen, Vorstand der The Grounds Real Estate Development AG.



Sascha Konter, Managing Director bei Signo Hospitality und zuvor langjähriger Hoteldirektor des Sheraton Hotels am Frankfurter Flughafen, ergänzt: „Wir freuen uns auf die gemeinsame Umsetzung. Der Standort in Zeppelinheim bietet optimale Bedingungen zur erfolgreichen Positionierung des geplanten Konzepts.“