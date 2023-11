Signas Chancen schmilzen dahin

Die Luft wird immer dünner. Nachdem am Freitag das erste Unternehmen aus dem Signa-Unternehmensgeflecht Insolvenz anmelden musste [wir berichteten], dies ist inzwischen auch offiziell bestätigt - brechen der Holding laut des Spiegels mögliche Kapitalgeber weg. Wie das Magazin unter Berufung auf Insider berichtet, sei nur noch der US-Fonds Elliott als möglicher Kreditgeber im Rennen.

Die Runde der möglichen Geldgeber ist anscheinend stark zusammengeschrumpft. Während in den vergangenen Wochen noch der Staatsfonds des Emirats Abu Dhabi (Mubadala Investment) und des Königreichs Saudi-Arabien (Public Investment Fund) sowie Attestor und Elliott mit der Signa Holding verhandelt hatten, sitzt laut eines Berichts des Spiegels nur noch Elliott Investment Management am Verhandlungstisch.



Darüber hinaus meldete die Austria Presse Agentur gestern, dass der Sanierungsspezialist Arndt Geiwitz, der den Konzern restrukturieren soll, bislang keinen Vertrag für seine Rolle als Vorsitzender des Beirats und Gesellschafterkomitees unterzeichnet habe. Er sei bisher lediglich auf der Basis eines Beratervertrags für Signa tätig. Laut des Artikels habe der Sanierer im Vorfeld erklärt, dass er die entsprechenden Verträge nur unterzeichne, wenn Signa über ausreichend Liquidität verfüge. Solange die Insolvenz drohe, bleibe er als Berater tätig. Auch der als“Chief Restructuring Officer“ zur Unterstützung von Geiwitz engagierte Ralf Schmitz hat informierten Kreisen zufolge diese Position letztlich gar nicht angetreten, sondern Signa eher informell beraten. Informationen zur Vertragsgestaltung mit Geiwitz und Schmitz gibt Signa nicht heraus.



Seit heute ist auch die Insolvenz der Signa-Tochter Signa Real Estate Management Germany GmbH gerichtlich bestätigt [wir berichteten]. Wie aus der Veröffentlichung zu Insolvenzbekanntmachungen hervorgeht, wird der Berliner Rechtsanwalt Torsten Martini zum Insolvenzverwalter bestellt. Laut der österreichischen Zeitung „News“ sei durch die Insolvenzanmeldung des Geschäftsführers Timo Herzberg Streit ausgebrochen. Der Aufsichtsrat der Signa Prime, der am Freitag getagt hatte, sei von dem Antrag wohl überrascht worden. Während der Aufsichtsrat laut des Artikels wohl auf mehr Zeit gehofft hatte, sah Timo Herzberg, Chef der Signa Prime und Signa Development, eher die Gefahr einer möglichen Insolvenzverschleppung.