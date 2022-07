Signa veröffentlicht Nachhaltigkeitsberichte 2021

Signa Real Estate hat die Nachhaltigkeitsberichte 2021 der Signa Prime Selection AG und der Signa Development Selection AG publiziert. Menschen verbringen heute rund 85 % ihrer Lebenszeit in Gebäuden. Unter den Titeln „Responsible Buildings“ und „Building Responsibly“ stellt Signa Real Estate den Zugang für diese weitreichende Verantwortung gegenüber ihren Stakeholdern vor dem Hintergrund des Klimawandels dar.

.

Im vergangenen Jahr konnten im Rahmen der ESG-Strategie „Our sustainable Signature“ wieder wesentliche Maßnahmen umgesetzt werden. Der Erfüllungsgrad des Nachhaltigkeitsprogramms liegt bereits bei rund zwei Drittel der geplanten Vorhaben bis 2025. Im Fokus stehen dabei das ESG-Management und der deutliche Fortschritt, der im Bereich der Gebäude erzielt werden konnte



Signa Real Estate schafft zukunftsfähige Immobilien, die einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten und gleichzeitig wertbeständig sind. Im Vordergrund stehen die energieeffiziente Herstellung, Sanierung und Bewirtschaftung der Projekte, die einen emissionsarmen Lebenszyklus sichern.



Ausgehend davon konnten 2021 wichtige Meilensteine wie zum Beispiel die Einführung von Green-Lease-Klauseln bei gewerblichen Mietverträgen, der Start der Nachzertifizierungen von Bestandsgebäuden oder die Selbstverpflichtung, bei allen Projektentwicklungen Green-Building-Zertifizierungen durchführen zu lassen, erreicht werden. Für den sukzessiven Übergang in einen emissionsarmen Betrieb der Immobilien arbeitet Signa Real Estate an der Umstellung auf Grünstrom. Derzeit werden schon 51 % der Bestandsimmobilien (2020: 38 %) mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen versorgt.



Gebäudeplanung am neuesten Stand der Erkenntnis ist die Voraussetzung für zukunftweisende Stadt- und Quartiersentwicklungen. Um diesen Hebel bei den Projekten in vollem Umfang zu nutzen, wurde im vergangenen Jahr erstmals ein Leitfaden für nachhaltiges und ressourcenschonendes Bauen erstellt, der laufend erweitert wird.



„Wir möchten mit ganzheitlichen, modernen und anspruchsvollen Konzepten einen nachhaltigen Beitrag zu lebenswerten Städten leisten. Dabei nehmen wir die Verantwortung wahr, die CO₂-Emissionen der Bestands- und Bauprojekte so weit wie möglich zu senken. Das erreichen wir durch gezielte und langfristige Maßnahmen", so Timo Herzberg, CEO Signa Real Estate.



Das Gesamtvolumen der im Geschäftsjahr 2021 erstmals begebenen grünen Finanzierungen von Signa Prime und Signa Development belief sich auf insgesamt 570 Mio. Euro. Das mittelfristige Ziel ist es, bis 2025 mindestens 50 % der Neufinanzierungen durch nachhaltige Produkte abzudecken.



Im Einklang mit dem EU-Aktionsplan zur Förderung von nachhaltigen Finanzierungen hat Signa Real Estate einen Schwerpunkt in diesem Bereich gesetzt. Dementsprechend werden die Erlöse der grünen Finanzinstrumente ausschließlich für nachhaltige Projekte verwendet. Als Grundlage dafür dient das Green-Finance-Framework, das im Mai 2021 veröffentlicht wurde.



Die Nachhaltigkeitsberichte wurden erneut in Übereinstimmung mit den Standards von GRI in der „Kern“-Option erstellt. Gleichzeitig dienen die Publikationen als Fortschrittsberichte im Sinne des United Nations Global Compact. Erstmalig folgt die Berichterstattung den immobilienspezifischen Leitlinien der EPRA Sustainability Best Practice Recommendations (EPRA sBPR) und enthält Informationen zu den von der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) empfohlenen Kernbereichen.



Im Bereich Corporate Governance und Compliance wurden 2021 neben der Implementierung von ESG-Kriterien in die Due Diligence Transaktionsprozesse neue Richtlinien zu den Themen Nachhaltigkeit, Umwelt und Energie sowie Gesundheit und Sicherheit veröffentlicht. Darüber hinaus wurde das innerhalb der Signa Gruppe implementierte Compliance-Management-System (CMS) der Signa Holding im laufenden Jahr nach der internationalen Compliance-Norm ISO 37301 zertifiziert.



Das künftig höchste Gebäude der Hansestadt, der Elbtower, wird nicht nur das Stadtbild prägen, sondern auch anspruchsvolle Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. Treibhausgasemissionen entstehen über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie – drei Viertel davon während seines Betriebs. Heizung, Kühlung und Stromverbrauch sind dabei die Haupt-Emissionsquellen. Durch sein smartes Energiekonzept wird der Elbtower nahezu CO₂-neutral betrieben. Die Energie für das Gebäude wird aus Abwasserwärme, Fernwärme und Produktionsabwärme gewonnen.



Auch die Wiederverwertbarkeit und die Umweltverträglichkeit von Baustoffen, die verbindliche Versorgung durch 100 % Ökostrom sowie die Elektrifizierung von Stellplätzen sind Beispiele der Nachhaltigkeitskriterien, die das Gebäude zu einem Vorzeigeprojekt machen. Weiters bietet die Projektentwicklung mit ihrem Smart-Mobility-Concept, der ausgezeichneten ÖPNV-Anbindung sowie einer Fahrradgarage den Nutzern ein breites grünes Mobilitätsangebot.



Im Rahmen der Ziele des Pariser Klimaabkommens und des European Green Deals richtet Signa Real Estate ihre Aktivitäten darauf aus, langfristig eine emissionsfreie Wirtschaft anzustreben. Das Fundament hierfür bildet eine umfassende Klimabilanz und eine Dekarbonisierungsstrategie für das gesamte Portfolio. Zudem steht die Risikobewertung und das Management von Klima- und Nachhaltigkeitsrisiken im laufenden Geschäftsjahr 2022 im Vordergrund.