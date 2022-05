Signa vermietet rund 4.000 m² im Elbtower an die IWG

Signa Real Estate hat einen weiteren langfristigen Mietvertrag für den Hamburger Elbtower abgeschlossen. Die International Workplace Group (IWG) wird nach Fertigstellung des Elbtowers im Jahr 2025 rund 4.000 m² Büroflächen in den Etagen 38-40 anmieten. Die Baugenehmigung liegt bereits vor [wir berichteten].

