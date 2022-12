Signa Real Estate hat in den vergangenen Wochen in der Hauptstraße 9-13 in Heidelberg an DM-Drogerie Markt, Only und Paper & Tea insgesamt 1.800 m² vermietet. Nach Auszug von Sport Scheck hatte Signa eine umfassende Restrukturierung des Objekts initiiert. Aktuell werden die Flächen in 1A-Lage für die neuen Nutzer ausgebaut,

[…]