Signa und Universal kaufen „Kay“ von Value One

Die Signa Financial Services AG (SFS) und Universal-Investment haben über einen von Universal-Investment aufgelegten Österreich-Immobilien-Spezialfonds der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) das Wohndevelopment „Kay“ in Wien erworben.

.

Das „Kay“ befindet sich in ausgezeichneter Lage im 20. Wiener Gemeindebezirk Brigittenau, direkt gegenüber dem ÖV-Hauptverkehrsknotenpunkt Handelskai. Entwickler ist Value One, die die Fertigstellung bis Ende 2022 planen. Das Neubauobjekt verfügt über eine vermietbare Gesamtfläche von ca. 9.900 m², die sich auf eine große Einzelhandelsfläche und 128 moderne Wohneinheiten verteilt. Aufgrund des direkt angrenzenden Einkaufs- und Freizeitzentrums Millennium City ist die Infrastruktur laut der Investoren als hervorragend zu bezeichnen. Gleichzeitig ist der Naherholungswert mit Donau und Donauinsel direkt vor der Haustüre ausgesprochen hoch.



Alle 128 Mietwohnungen sind hochwertig und modern ausgestattet und verfügen über Loggia, Terrasse oder Balkon. Die Tiefgarage bietet Raum für 55 Auto- und 239 Fahrradabstellplätze. Für das Gebäude wird eine ÖGNI-Gold-Zertifizierung erwartet.



Der Erwerb des „Kay“ in Wien stellt die zehnte Akquisition des Österreich-Immobilien-Spezialfonds dar. Es wurden bereits mehrere Wohn- und Büroliegenschaften erworben – zuletzt das Wohnobjekt „Grünstück 22“ in Wien. Auch in Zukunft sollen weitere Wohnobjekte und Gewerbeimmobilien, insbesondere Büro- und Einzelhandelsobjekte, akquiriert werden.