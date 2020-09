Signa und Degewo bauen gemeinsam am Hermannplatz

Eine neue Perspektive für das umstrittene Projekt von Signa am Hermannplatz: Der Investor hat mit der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Degewo eine Absichtserklärung für eine Zusammenarbeit bei der Projektentwicklung Karstadt am Hermannplatz geschlossen. Gemeinsames Ziel sei die Planung und Realisierung von bezahlbaren Mietwohnungen und alternativen Wohnkonzepten. Noch in diesem Monat soll mit der Entwicklung von Nutzungs- und Flächenkonzepten begonnen werden.

.

Mit dem neuen Kooperationspartner könnte Signa etwas Ruhe in die aufgeheizte Debatte um das Projekt bringen [Linke und Grüne halten nichts vom LOI mit Signa]. Das geplante Projekt am Hermannplatz werden in den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln bislang äußerst kontrovers diskutiert. Mit dem Schritt eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft als Kooperationspartner an Bord zu holen und „bezahlbare Mietwohnungen" zu präsentieren, könnte die Wogen für den Investor glätten. Zumal heute die Anhörung für das Projekt im Stadtentwicklungsausschuss angesetzt ist.



„Mit unserem Projekt wollen wir auf die akuten Bedürfnisse der wachsenden Stadt eingehen und einen Wohnanteil in das Projekt integrieren“, sagt Timo Herzberg, CEO Signa Real Estate Germany. „Wir freuen uns, dass wir mit der Degewo einen Partner an unserer Seite haben, der langfristig bezahlbaren Wohnraum anbietet.“



Unter Einbeziehung einer Sanierung und Modernisierung des bereits vorhandenen Wohnungsbestands im Altbau an der Hasenheide sollen insgesamt 3.000-5.000 m² Wohnfläche entstehen. Nach Fertigstellung beabsichtigt die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, die von Signa entwickelten und gebauten Wohnflächen dauerhaft in ihren Bestand zu übernehmen und zu bewirtschaften.



„Mit unserem beabsichtigten Engagement bei diesem Projekt dokumentieren wir als für die Stadt verantwortungsvoll agierendes Unternehmen unseren Anspruch, langfristig bezahlbaren Wohnraum im urbanen Umfeld zu sichern. Es besteht so die Chance, den für die Stadt so wichtigen Mix aus Handel und Wohnen an diesem markanten Punkt zu erhalten und weiter zu stärken“, betonen Sandra Wehrmann und Christoph Beck, Degewo-Vorstand.



Signa hat Anfang Juni 2020 ein konkretisiertes Konzept für das Projekt Karstadt am Hermannplatz vorgestellt. Im Mittelpunkt steht die Karstadt-Filiale. In den Geschossen über dem Warenhaus sollen Gewerbe- und Büroflächen entstehen. Darüber hinaus ist eine öffentliche Dachterrasse mit Gastronomie sowie Kunst & Kultur-Angeboten geplant.



Das historische Fragment von 1929 wird denkmalgerecht saniert und steht zukünftig zu 100% für gemeinwohlorientierte Nutzungen, wie zum Beispiel für lokale Initiativen und Vereine, für Soziales und Bildungsangebote, für Familien oder für Kinder, zur Verfügung. Diese Flächen – insgesamt 3.600 m² Nutzfläche – werden zu bezahlbaren Mieten angeboten. Die hintere Fläche soll in einem öffentlichen Ideenwettbewerb gestaltet werden. An Stelle des bestehenden Parkhauses und Parkhofes werden unterirdisch Park- und Logistikflächen realisiert.