Signa realisiert Quartiersentwicklung am Wolfsburger Nordkopf

Das Quartier der Zukunft soll auf dem Wolfsburger Innenstadt-Areal am Nordkopf entstehen: Ein „vernetztes, zukunftsorientiertes, lebenswertes Herz“ der Stadt, und um dieses zum Schlagen zu bringen, hat sich die Wolfsburg AG die Signa Gruppe an Bord geholt. Die beiden Projektpartner stellten am Mittwoch erstmals die Pläne vor.

