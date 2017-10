Signa Prime verschafft sich 1 Mrd. Euro für Expansion

Signa Prime Selection hat sich über eine Kapitalerhöhung 1 Mrd. Euro beschafft. Das größte Immobilienunternehmen innerhalb der Signa Unternehmensgruppe will damit seine Strategie fortsetzen, sein Portfolio mit „außergwöhnlichen Immobilien in besten Innenstadtlagen in Deutschland, Österreich und Norditalien auszubauen“. Zum Portfolio der Signa Prime Selection AG zählen etwa Ikonen wie das KaDeWe in Berlin, das Goldene Quartier in Wien mit dem Hotel Park Hyatt Vienna, der Oberpollinger in München, das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck oder einzigartige Objekte wie das Alsterhaus in Hamburg.

„Die Dimension der Erhöhung bringt die deutliche Verpflichtung der Aktionäre für Signa zum Ausdruck. Dieser Schritt ermöglicht es Signa Prime, ihre Marktposition unter den führenden europäischen Immobilienfirmen auszubauen und sich weiterhin als eine der größten Immobilienaktiengesellschaften in Europa zu positionieren“, so Christoph Stadlhuber, CEO der Signa Prime Selection AG.