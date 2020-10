Signa kauft zwei Karstadt-Häuser in der Hansestadt

Signa hat zwei Karstadt-Häuser in der Hansestadt von Quantum Immobilien erworben. Hierbei handelt es sich um den Standort in der Mönckebergstraße sowie die Karstadt-Filiale in Eimsbüttel.

Das Warenhaus in der Top-Lage Mönckebergstraße umfasst rund 30.000 m². Der Kaufpreis für die Retailimmob...

[…]