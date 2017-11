Signa kauft Top-Immobilien für 1,5 Mrd. Euro von RFR

Upper West

Den bis dato wohl schwergewichtigsten Immobiliendeal in Deutschland im laufenden Jahr hat die Signa Prime Selection AG aus Wien eingetütet: Für rund 1,5 Milliarden Euro übernehmen die Österreicher gleich fünf prominente Immobilien in 1-A-Lagen von der RFR Holding und realisieren damit den größten Immobiliendeal in Deutschland im Jahr 2017. Das sogenannte „Primus“-Portfolio umfasst das „Kaufmannshaus“ und die „Alsterarkaden“ in Hamburg, das Bürogebäude „Upper West“ in Berlin, das noch nicht ganz fertige „Upper Zeil“ in Frankfurt und schließlich 50 Prozent der Anteile am „Karstadt" am Münchener Hauptbahnhof, an dem die Wiener die andere Hälfte eh’ bereits ihr eigen nennen. Die RFR Holding hatte die Trophy-Immobilien in den letzten Jahren peu à peu eingesammelt.

.

In Summe ergibt sich eine Mietfläche von 160.000 m², die sich in rund 70.000 m² Retail und 55.000 m² Büro separiert, 17.000 m² entfallen auf Hotelflächen, 1.000 m² auf Gastronomie und ein Rest von 17.000 m² firmiert unter sonstige. Alle Objekte sind vollvermietet und zwar an bonitätsstarke Mieter. Die Österreicher wollen die Liegenschaften erklärtermaßen langfristig im Bestand halten. Der diversifizierte Nutzungsmix soll ein konstantes und zusätzliches Wertschöpfungspotential generieren.



Signa Prime gehört als mit Privatkapital ausgestattete Immobilien- und Investmentgesellschaft zur Signa Holding hinter der der Investor René Benko steht. Für den Kauf der fünf Top-Liegenschaften wurde nach internen Verlautbarungen die im Oktober erwirkte Kapitalerhöhung in Höhe von einer Milliarde Euro nicht angerührt. Der vermeintlich erwogene Kauf der Kaufhof-Kette dürfte demnach von dieser Transaktion unberührt bleiben.



Die angekauften Objekte im Einzelnen:

Das neu gebaute Upper West in Berlin, das mit 119 Metern Höhe eines der höchsten Gebäude Berlins ist und Büro-, Hotel- und Einzelhandelsnutzung umfasst. Strabag Real Estate errichtete die Landmark-Immobilie nach Plänen des Architekten Christof Langhof und verkaufte die Projektentwicklung bereits zum Baustart im Sommer 2014 an die RFR [RFR kauft Strabags Upper West]. Das Upper West liegt in der City West dirkt neben der Gedächtniskirche. Der Neubau besteht aus einem Turmgebäude mit 34 Etagen sowie einem 8-stöckigen Podium und wurde im September dieses Jahres fertiggestellt. Die ca. 53.000 m² Gewerbeflächen sind nahezu vollvermietet. Hauptmieter sind, Motel One, Görtz Rechtsanwälte, WeWork und Görtz Schuhe.



Die Alsterarkaden am Hamburger Jungfernstieg, die auf Entwürfe von Alexis de Chateauneuf für den neu zu schaffenden Hamburger Rathausmarkt zurückgehen, gelten mit ihrer Ecklage zur Einkaufsstraße „Neuer Wall“ als das Eingangstor zu Hamburgs Luxusmeile. Die Alsterarkaden bieten den Büromietern einen traumhaften Blick auf die Binnenalster und den Rathausmarkt. Die Retailmieter profitieren von den Touristenströmen entlang dem Jungfernstieg und dem Neuen Wall. Als Mieter findet man daher Wempe, Swatch, Douglas u.v.m.



Das 1905 erbaute und im Jahre 2013 revitalisierte Kaufmannshaus in Hamburg präsentiert sich im exklusiven Gewand eines ehemaligen Kontorhauses, inmitten des traditionellen Einkaufs- und Passagenviertels Hamburgs (Große Bleichen) gelegen und beherbergt hochwertige Einzelhandels- und Büroflächen. Im Kaufmannshaus lässt es sich nicht nur gut speisen, auch Shops wie Marc Cain, Suitsupply, Guess etc. laden zum Shoppen ein. Die zentrale Lage hat Büromieter wie Rent24, Reederei Offen, Norton Rose Fulbright, FCB und Yelp zur Anmietung überzeugt.



Das Geschäftshaus Upper Zeil in Frankfurt wird in Deutschlands höchstfrequentierter Einkaufsstraße errichtet, der Frankfurter Zeil, in der Flucht zwischen Galeria Kaufhof und MyZeil. Die spektakuläre Glasfassade des Objekts wird sich über 45 Meter erstrecken und auf allen Ebenen Ein- und Ausblicke auf die Frankfurter Zeil bieten. Das Upper Zeil befindet sich aktuell noch im Bau und wird voraussichtlich Ende 2018 fertiggestellt. Diese Chance nutzten die Labels Benetton, Reserved, Vodafone u.a., um sich am Hotspot Frankfurts zu platzieren.



Das Objekt Karstadt am Bahnhofplatz in München bietet einmaliges Entwicklungspotenzial direkt im Herzen Münchens, am Münchner Hauptbahnhof. Hier wird von SIGNA Prime der noch verbliebene 50-%-Anteil übernommen. In zentraler Lage in München, zwischen Hauptbahnhof und Stachus, entsteht eine attraktive Gesamtverbindung vom Hauptbahnhof bis zur wichtigsten Einkaufsmeile Münchens an der Neuhauser Straße. Die Schützenstraße wird so zur Verlängerung der Neuhauser Straße, einer der bedeutendsten Einkaufsstraßen in Deutschland. Mit der geplanten Sanierung des Hauptbahnhofs sowie der Erweiterung der S-Bahn-Stammstrecke wird die Schützenstraße noch weiter an Bedeutung gewinnen.